15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Manisa Valiliği tarafından düzenlenen anma programında, şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş'ın da katıldığı Garnizon ve Polis Şehitliklerinde gerçekleştirilen törenlerde, şehitler dualarla anılırken, kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Anma programı ilk olarak Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yaşar Selcan ile il protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programda şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Hatuniye Camii İmam Hatibi Abdullah Karakuş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından tüm şehitler için dua edildi.

Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından program Polis Şehitliği'nde devam etti. Görevleri sırasında şehit olan emniyet teşkilatı mensupları kabirleri başında rahmet ve minnetle anıldı.