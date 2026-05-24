Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından Pancar Deposu'nda düzenlenen ve 8 ay boyunca yemek ile müziğin bağını sahneye taşıyan 'Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar' serisi, Mayıs ayı buluşmasıyla sona erdi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kültürel hafızayı hem damaklarda hem de kulaklarda canlandıran özel bir etkinlik serisini geride bıraktı. Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın kurgusu ve sunumuyla hayata geçen 'Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar', sekiz ay boyunca süren yolculuğunu Mayıs ayındaki son buluşmasıyla tamamladı.

Geçtiğimiz Ekim ayında pancarın hasat öyküsüyle başlayan serüven, aylar boyunca toplumların kültür duraklarına uğradı. Etkinliklerde zeytinin tarihinden yeni yıl ritüellerine, ekmeğin sembolizminden kış eğlencelerine ve bahar bayramlarına kadar geniş bir yelpazede kültürel aktarımlar yapıldı. Sosyologlardan koku uzmanlarına kadar pek çok farklı disiplinden uzmanın ağırlandığı programda, kültürel miras tüm boyutlarıyla ele alındı.

SON BULUŞMADA GELENEKSEL REÇETELER KONUŞULDU

Serinin buluşmasında, gastronomi yazarları Aylin Öney Tan ve Nihal Aras konuk edildi. Saha çalışmalarından yola çıkılarak gerçekleştirilen söyleşide; kaybolmaya yüz tutmuş reçeteler, bahar ritüelleri ve Hıdırellez gelenekleri masaya yatırıldı. Programı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir de takip etti.

Gecede madımaktan süt çöreğine, kurban bayramı lezzetlerinden mor salkım şerbetine uzanan geleneksel bir tadım menüsü sunuldu. Madımak türküsü, Ederlezi ve yol havalarının seslendirildiği gecenin final bölümünde ise konuklara keşkek ikram edildi. Gecenin sonunda çalınan davul ve zurnaya, Görükle Kadın Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği üyesi kadınlar da yöresel oyunlarıyla eşlik etti.