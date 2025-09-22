Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, kentin kültürel mirasını müzikle buluşturan anlamlı bir etkinliğe imza attı.DENİZLİ (İGFA) - Denizlili bestekâr Hayrünnisa Aydınlıoğlu’nun eserlerinden oluşan “Pamukkale” albümünün tanıtım konseri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve sanat etkinliklerine ara vermeden devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizlili bestekâr Hayrünnisa Aydınlıoğlu’nun en güzel eserlerini Denizlililerle buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşen konserin genel sanat yönetmenliğini Ahmet Nuri Çağdaş üstlendi. Etkinliğe Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Gece boyunca Hayrünnisa Aydınlıoğlu’nun “Pamukkale” albümündeki eserler izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, Denizli’nin müzik ve sanat alanındaki zenginliğine vurgu yapıldı. Solo ve koro söylenen şarkılara izleyenler de hep bir ağızdan eşlik etti. Davetliler, konser sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.