Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen ‘2025 TYF Anadolu Yelken Ligi’nin son ayağı; Mersin Rota Yelken Kulübü ev sahipliğinde Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla tamamlandı.MERSİN (İGFA) - Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda sporcular, Akdeniz’in masmavi sularında rüzgâra karşı yarıştı.

TYF’nin yelken sporunu ülke geneline yaymak amacıyla başlattığı Anadolu Yelken Ligi’nin ödül törenine; Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Albay Deniz Kasten, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ufuk Akbaş, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Gökben Karabulut ile TYF Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Sabah ile Serdar Özkaleli, Parayelken Sınıf Komitesi Başkanı Utku Ener, Mersin Yelken İl Temsilcisi Malik Durmuş, Mersin Rota Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Uslukul, kulüp temsilcileri, sporcular ve yelkenseverler katılım gösterdi.

Kıyasıya yarışan sporcular, ödüllerini protokol üyelerinin ellerinden aldı. 4 kategoride gerçekleşen yarışın Optimist Genel Kategorisi’nde birinci Şefik Azad Atay, ikinci Beliz Abak, üçüncü Sural Sur, dördüncü İpek Demir ve beşinci Atahan Şahin oldu. Optimist Kızlar Kategorisi’nde birinci Beliz Abak, ikinci İpek Demir ve üçüncü Bade Janset Ölçen oldu. Optimist Junior Genel Kategorisi’nde birinci Altay Coşkun, ikinci Ali Uras Köknar, üçüncü Kuzey Metehan Özer, dördüncü Osman Yiğit Gülmez ve beşinci Defne Hira Balta oldu. Optimist Junior Kızlar Kategorisi’nde ise birinci Defne Hira Balta, ikinci Kumsal Aynaz ve üçüncü Vera Özkan oldu.

GÖKAYAZ: “MERSİN SPOR VE DENİZ KENTİ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Başkan Vahap Seçer’in selamlarını ileterek yaptığı konuşmada, “Mersin sadece bir spor kenti değil, aynı zamanda bir deniz kentidir. Uzun sahil şeridimizi sportif faaliyetlerle daha etkin kullanmak istiyoruz” dedi. Gökayaz, dereceye giren sporcuları tebrik ederek katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.