Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve 13 Eylül’e kadar her cuma ve cumartesi günü devam edecek olan Konservatuvar Yaz Konserleri, İncilipınar ve Adalet Parkı’nda gerçekleşen konserlerle başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını sanatla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından organize edilen Yaz Konserleri, 25 Temmuz Cuma günü İncilipınar Parkı’nda, 26 Temmuz Cumartesi günü ise Adalet Parkı’nda düzenlenen konserlerle müzikseverlere kapılarını açtı. İlk hafta sahne alan Ahmet Nuri Çağdaş’a konserde Ahmet Höbek, Erdem Aktaş, Engin Elmas, Ferdi Demiröz, Ahmet Özgül, Hilmi Çetin ve Selçuk Turmuş eşlik etti. Parkları dolduran vatandaşlar, keyifli bir müzik akşamı yaşamanın mutluluğunu paylaştı. 13 Eylül’e kadar sürecek program kapsamında, her Cuma ve cumartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın birbirinden değerli sanatçıları Denizlili sanatseverlerle buluşacak.