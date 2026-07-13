Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Kent Lokantaları'nda 2026 yılının ilk 6 ayında 164 bin 399 öğün yemek servisi yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,69 artış yakalayan Kent Lokantaları, ekonomik ve sağlıklı yemek hizmetiyle vatandaşların tercihi olmayı sürdürdü.

DENİZLİ (İGFA) - Ekonomik koşulların zorlaştığı dönemde vatandaşların uygun fiyatla sağlıklı ve kaliteli yemeğe ulaşabilmesi amacıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun öncülüğünde hizmete açılan Kent Lokantaları, Denizlililerin ortak sofrası olmaya devam ediyor.

2025 yılında 5 şubesiyle toplam 307 bin 909 öğün yemek servisi gerçekleştiren Kent Lokantaları, 2026 yılında da yükselen hizmet grafiğini sürdürdü.



İLK 6 AYDA 14 BİN 527 ÖĞÜNLÜK ARTIŞ



Verilere göre, 1 Ocak-30 Haziran 2025 döneminde 149 bin 872 olan yemek servisi, 2026 yılının aynı döneminde 164 bin 399'a yükseldi. Böylece ilk 6 aylık dönemde 14 bin 527 öğün daha fazla yemek vatandaşla buluştu.

Elde edilen bu artış, Kent Lokantaları'na duyulan güveni ve her geçen gün büyüyen ihtiyacı bir kez daha ortaya koydu.



EKONOMİK, SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR HİZMET



Öğrencilerden emeklilere, işçilerden esnafa kadar toplumun her kesiminden yoğun ilgi gören Kent Lokantaları; Otogar, Kampüs, 15 Mayıs Mahallesi, 3. Sanayi Sitesi ve Kaleiçi olmak üzere 5 noktada hizmet veriyor. Hijyenik koşullarda hazırlanan, besin değeri dengeli 4 çeşit yemek, yalnızca 80 TL'ye vatandaşlara sunuluyor.

Kent Lokantaları, uygun fiyatlı yemek hizmetinin yanı sıra kalite, hijyen ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla Denizli'nin en çok tercih edilen sosyal belediyecilik projelerinden biri olmayı sürdürüyor.



'HALKIMIZIN SOFRASINI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden ve artan başarı grafiğinden memnuniyetini dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Sosyal belediyecilik sözümüzün sahadaki en büyük karşılığı olan Kent Lokantalarımızda, bu yılın ilk 6 ayında 164 binden fazla hemşehrimize sağlıklı ve ekonomik yemek ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ekonomik zorlukların farkındayız; amacımız esnafımızla rekabet etmek değil, dar gelirli vatandaşımızın, öğrencimizin ve emeklimizin bütçesine bir nebze de olsa nefes aldırabilmektir. Rakamların da gösterdiği gibi halkımız bu projeyi bağrına bastı. Denizli'de hiç kimsenin yatağa aç girmemesi ve her eve dokunabilmek için halkımızın sofrasını büyütmeye ve bu dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.