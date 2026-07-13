Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenecek Doğa Kampı etkinliği için kayıtlar başladı. 21 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ücretsiz kamp programına, 7-15 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, geleneksel sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bu yıl 5'incisini düzenleyeceği Doğa Kampı etkinliğiyle çocukları yaz tatilinde doğayla buluşturacak.

Akçaabat'ta bulunan Mersin Üzümlü Piknik Alanı'nda gerçekleştirilecek Doğa Kampı, 21 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında her hafta salı ve cuma günleri düzenlenecek.

7-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikler için kayıt süreci başladı. Günübirlik ve konaklamalı olarak planlanan kamplarda çocuklar hem eğlenecek hem de yeni beceriler kazanacak.

ÖĞRETİCİ BİR YAZ DENEYİMİ

Kamp programında, çadır kurma ve kampçılık eğitimi, bisiklet sürüşü, survivor parkuru, ahşap oyunlar ve resim teknikleri gibi birbirinden renkli etkinlikler yer alacak.

Program kapsamında ailelerin de çocuklarıyla birlikte doğa deneyimi yaşayabileceği özel kamplar düzenlenecek. 31 Temmuz Cuma günü 7-9 yaş grubundaki çocuklar ve annelerine yönelik Anne-Çocuk Doğa Kampı, 7 Ağustos Cuma günü ise yine 7-9 yaş grubundaki çocuklar ve babalarına yönelik Baba-Çocuk Doğa Kampı konaklamalı olarak gerçekleştirilecek.

Doğayla iç içe keyifli ve öğretici bir yaz deneyimi sunmayı amaçlayan kamp programının sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecek.

DOĞA KAMPINA DAVET

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla Doğa Kampı etkinliğinin bu yıl da sürdürüldüğü belirtilerek, 'Geleneksel hale getirdiğimiz Doğa Kampı programımızı bu yıl 5'inci kez düzenliyoruz.

Çocuklarımızın doğayla iç içe vakit geçirmelerini, sosyal becerilerini geliştirmelerini ve takım ruhunu deneyimlemelerini amaçlıyoruz. Tüm çocuklarımızı ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz Doğa Kampı'na bekliyor, kayıt yaptırmak isteyen ailelerimizi trabzon.bel.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlamaya davet ediyoruz' denildi.