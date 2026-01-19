Denizli Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 2025 yılında hayata geçirdiği projelerle hem çevreyi korudu hem de belediye bütçesine önemli katkılar sağladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında güneş enerjisi yatırımlarıyla büyük tasarruf sağlıyor.

Çivril Tokça'da kurulan 5 MW kapasiteli GES, 2025 Haziran ayından bu yana 7 milyon kWh enerji üreterek 25 milyon TL'lik elektrik faturasının mahsuplaştırılmasını sağladı.

Çatı GES projeleri kapsamında Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi devreye alınırken, yılda 40 bin kWh üretimle dikkat çekiyor. 2026 yılında 4-5 yeni binada daha çatı GES kurulması planlanıyor.



ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI GELİR SAĞLIYOR



Kent genelinde 20 lokasyonun 19'unda 55 soket aktif olarak hizmet verirken, yüksek güçlü trafolu Kınıklı İstasyonu'nun ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Aralık 2025 geliri 140 bin TL olurken, 2026 yılı için toplam 2-2,5 milyon TL gelir hedefleniyor.





KONTEYNER DÖNÜŞÜMÜ VE İLÇELERE DESTEK



Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nin merkez ilçelerde plastik çöp konteyneri dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Atatürk, Lise, İstiklal, Saltak, Çaybaşı, Mimar Sinan, Kıbrıs Şehitleri, Zübeyde Hanım, İnönü ve Çamlık Caddelerinde toplam 285 adet 770 litrelik plastik konteyner vatandaşların kullanımına sunuldu.

2025 başından bu yana merkez ve ilçelerde toplam 1.600 konteyner dağıtıldı. Bu kapsamda ilçelere yaklaşık 13 milyon TL destek sağlandı. Çalışmaların 2026'da da devam etmesi planlanıyor.





YAĞMUR HASADI İLE SU TASARRUFU



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1.200 ton kapasiteli yağmur suyu deposu devreye alındı.

Depo yılda en az 10 kez dolacak ve toplanan su, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün sulama tankerlerinde kullanılacak. Bu sistemle yılda yaklaşık 12 bin ton su tasarrufu sağlanarak 400 bin TL ekonomik katkı hedefleniyor.



OKULLARDA ÇEVRE BİLİNCİ ARTIYOR



10 okulda yürütülen bitkisel atık yağ kampanyasında geçen yıla göre 4 kat artış sağlandı. 2025'te 1.000 kg atık yağ toplanırken, 2026 hedefi 4.000 kg olarak belirlendi. Ayrıca okul kampanyaları kapsamında 2024yılında 1 ton atık pil toplanırken, 2025 yılında 4 ton atık pil toplanarak 880 bin metreküp toprağın kirlenmesi önlendi. 2025 yılında 10 bin öğrenciye ve 5 bin belediye personeline iklim ve enerji konulu eğitim verildi.





HAYVAN REHABİLİTASYONUNDA BÜYÜK ARTIŞ



Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kısırlaştırılan hayvan sayısı 2024'te 4 bin 983 iken, 2025'te 6 bin 906'ya çıkarak yüzde 40 artış gösterdi.

Rehabilite edilen hayvan sayısı ise 23 bin 214'ten 30 bin 817'ye yükseldi. 6 yeni padok alanı oluşturulurken, doğal yaşam alanı tescili alındı, yeni konteynerler ve ikinci ameliyathane hizmete girdi. İlçelerle yapılan protokollerle hizmetin tabana yayılması sağlandı.