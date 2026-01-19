Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen ve yarı yıl tatilinde öğrencilerin aileleriyle birlikte katılabileceği kültür ve sanat etkinlikleri büyük beğeni topluyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuklar ve ailelerinin keyifli vakit geçirebilecekleri etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Konserden söyleşiye, yetişkin ve çocuk tiyatrolarından sergilere kadar geniş bir yelpazede düzenlenen etkinlikler, hem eğlendiriyor hem de öğretici içerikleriyle dikkat çekiyor.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen 'Pinokyo' ve 'Orman Postacısı' adlı çocuk oyunları, minik izleyiciler ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.

Eğlendirici olduğu kadar düşündürücü ve eğitici yönleriyle de beğeni toplayan oyunların yarı yıl tatili boyunca devam edeceği belirtildi.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE DAVET

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kültür ve sanat faaliyetlerine aralıksız devam edileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Öğrencilerimizin yarı yıl tatilini verimli, eğitici ve keyifli bir şekilde değerlendirebilmesi için düzenlediğimiz etkinliklere, tüm çocukları ve ailelerini davet ediyoruz' denildi.