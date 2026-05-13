Denizli Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında Altınokta Körler Derneği iş birliğiyle düzenlediği 'Dizelerden Ezgilere Şiir ve Türkü Gecesi'nde davetlilere duygu dolu anlar yaşattı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, şiirin simgesel gücü ile müziğin birleştirici ruhu aynı sahnede buluştu. Bu özel buluşmaya, DBB Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır, Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi Başkanı Kamil Ay ve çok sayıda davetli katıldı.



'SANAT ENGEL TANIMAZ'



Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz bir şehir hedefi doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel etkinliklerle vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Daire Başkanı Polatır, kentte birlik, dayanışma ve eşitlik anlayışını güçlendirmeyi sürdürdüklerini ifade etti. Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'ni yaşayan bir sosyal yaşam alanına dönüştürdüklerini vurgulayan Şenay Polatır, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yaşam için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Polatır, bu anlamlı gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



'BİZLER YAŞAMIN HER ALANINDA VARIZ'



11 Mayıs Görme Engelliler Günü nedeniyle böyle bir program düzenlemek istediklerini dile getiren Dernek Başkanı Kamil Ay ise, 'Duygularımızı bu gece şiirin ve müziğin diliyle ifade etmek istedik' dedi. Doğru imkanlar oluşturulduğunda hiçbir engelin engel olmadığını belirten Ay, 'Erişilebilirlik bizim için hizmetlere olduğu kadar kültüre, sanata ve toplumsal yaşama tam ve eşit katılım demektir. Bizler yaşamın her alanında varız ve var olmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.



DAVETLİLER DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI



Konuşmaların ardından program şiirlerin okunmasıyla devam etti. Görme engelli sanatçılar da enstrümanlarıyla duygu yüklü dizelere eşlik etti. Gecenin en özel detayı ise, programda sahne alan koroyu oluşturan isimlerin tamamının görme engellilerden oluşmasıydı. Gecede sanatçılar, sadece şiirlerini ve türkülerini değil, azmin ve dayanışmanın bir örneğini sergiledi.