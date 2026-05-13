Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu peyzaj uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kemer'de yürüttüğü peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ilçeye daha modern ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, Kemer'in önemli ulaşım güzergahlarından olan Atatürk Caddesi ve Liman Caddesi'nde bulunan bitki gruplarında budama, bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler cadde boyunca hem mevcut yeşil alanların korunması hem de daha düzenli bir kent görünümünün sağlanması için titiz bir çalışma yürüttü.

KURAKÇIL PEYZAJ UYGULAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İklim değişikliği ve su kaynaklarının korunmasının her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde, Antalya Büyükşehir Belediyesi kurakçıl peyzaj uygulamalarına ağırlık verdi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kemer Atatürk ve Liman Caddesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında düşük su ihtiyacına sahip bitki türleri tercih edilirken, dekoratif kabuk uygulamaları ve çevre düzenlemeleriyle bölgeye estetik bir görünüm kazandırıldı. Su tüketimini azaltmayı hedefleyen uygulamalar sayesinde doğaya duyarlı uzun ömürlü peyzaj altyapısı oluşturulurken, Kemer'in kent estetiğine modern ve estetik bir dokunuş sağlandı.