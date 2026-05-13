BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın kentin geleceğine miras bırakacağı altyapıdaki dönüşümü tüm ilçelerde aralıksız sürdüren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından Burhaniye'de yıllardır dokunulmayan 50 yıllık altyapıda büyük dönüşüm başladı.

Balıkesir'in Körfez şeridinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve lodos nedeniyle Burhaniye ilçesinde geçmiş yıllarda inşa edilen mevcut altyapıdaki çürümenin yanı sıra yağmur suyu hatları ve kanalizasyon hatlarının birleşik sistemli olarak çalışması nedeniyle kanal göçükleri meydana geldi.

Neredeyse 50 yıldır da dokunulmayan ömrünü tamamlamış altyapı kuvvetli hava şartlarıyla birleşince göçüklere sebebiyet verdi. Vatandaşların güvenliği için bölgede her türlü önlemi alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, sahada gerekli tüm önlemleri alarak hızla göçük onarımları ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

YARIM ASIRLIK HATLAR YENİLENİYOR

Körfez bölgesinde sağanak yağış ve lodosun da etkisiyle Burhaniye ilçesindeki kanalizasyon hatlarında yaşanan çökmeye BASKİ ekipleri müdahale etmeye devam ediyor.

Mevcut altyapının uzun yıllar kullanım sonucu yıpranarak ekonomik ömrünü doldurması ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının birleşik sistem olarak birlikte çalışması bu tür hasarların oluşmasına yol açtığını belirten yetkililer, yıllanmış hatları değiştiriyor.

Ören Plajı'nda yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen 600'lük kanalizasyon hattını da yenileyen BASKİ ekipler, işçi ve çevre sağlığını da ön planda tutarak, turizm sezonu öncesi altyapı çalışmalarını gece gündüz aralıksız bir şekilde sürdürüyor.