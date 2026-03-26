Üniversite-Sanayi İş Birliği Projeleri Ödülleri kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz'a 'Üstün Hizmet Onur Ödülü', Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar tarafından takdim edildi.

İZMİR (İGFA) - Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel Ar-Ge kapasitesinin artırılması amacıyla Ege Bölgesi Sanayi Odası ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen 'Üniversite-Sanayi İş Birliği Projeleri Ödülleri' sahiplerini buldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), törende elde ettiği başarılarla dikkat çekti.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi EBSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen törene; EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir'deki üniversitelerin rektörleri ve temsilcileri ile akademisyenler ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılışında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, eğitimin ve sağlığın toplumsal kalkınmanın temel unsurları olduğunu vurgulayarak, üniversite-sanayi iş birliğinin Türkiye'nin rekabet gücünü artırmada kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Yorgancılar, İzmir'in akademik birikimi ve sanayi altyapısıyla önemli bir teknoloji üretim üssü olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

YÖK BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR İZMİR'E GELECEK

Eğitime verdikleri katkıyı bir adım daha ileri taşımak için 9 Nisan'da Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla 'Mesleki Eğitim Çalıştayı' düzenleyeceklerinin müjdesini veren Yorgancılar, 'Bu çalıştayda hem sorunları hem de çözüm önerilerini detaylı şekilde ele alacağız. Ayrıca çalıştayın ardından sadece rektör düzeyinde gerçekleştireceğimiz toplantı ile sorunlarımızı ve taleplerimizi doğrudan başkanımıza iletme imkânı bulacağız,' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 'Üstün Hizmet Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar tarafından takdim edildi.

DEÜLÜ AKADEMİSYENLERE ÖDÜL VE TAKDİR

Akademik Hizmet Ödülleri kategorisinde, DEÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Yurddaşkal, 'Modüler Dayanıklı Yüzer İskele Sistemi Çalışmaları' projesi ile ikincilik ödülü kazandı.

Üniversite-Sanayi İş Birliği (ÜSİ) Ödülü kategorisinde ise, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş birliğinde yürütülen 'ISTA 6A Paketlemesinde Ürüne Gelen Darbe Analizi ve Deneysel Validasyonu' projesi ödüle layık görüldü.

Program kapsamında ayrıca, DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tutku Didem Altun ile DEÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sümeyra Duman'a katılım belgeleri takdim edildi.

'BİLGİNİN SANAYİ İLE BULUŞMASI STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR'

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversite-sanayi iş birliğinin stratejik önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

'Üniversitelerimizde üretilen bilginin sanayi ile buluşması, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda elde edilen başarılar, doğru iş birliklerinin güçlü sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Ödül alan projelerimizle üniversitemizin marka değerine katkı sağlayan tüm akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, nitelikli bilgi üretmeye ve bu bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceğiz.'

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.