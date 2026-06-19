Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 54 mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - İçme suyu altyapısı olmayan bölgeler ile altyapısı ekonomik ömrünü tamamlayan alanlarda kapsamlı yenileme çalışmaları yapılıyor. ASAT bu çalışmalarıyla vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmayı hedefliyor.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kaş ilçesinde hayata geçirilen yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık içme suyu yatırımlarında çalışmalar aralıksız sürüyor. Çayköy-Kalkan ve Saklıkent-Kınık bölgelerini kapsayan projelerle turizm bölgelerinin altyapısı güçlendirilirken, artan su ihtiyacına kalıcı çözüm sağlanması ve mevcut hatlarda yapılan deplase çalışmalarıyla kayıp-kaçakların önlenmesi hedefleniyor.

KAŞ'IN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ

Çalışmaları yerinde inceleyen ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, hayata geçirilen yatırımlarla Kaş'ın artan su ihtiyacına uzun vadeli çözümler üretildiğini, modern altyapı sistemleri sayesinde bölgenin geleceğinin güvence altına alındığını ifade etti. Genel Müdür Gülebay, Kaş'ın hızla gelişen turizm potansiyeline dikkat çekerek, 'Çalışmalarımızı planlanan takvim çerçevesinde kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.

ÇAYKÖY'DEN KALKAN'A YENİ SU KAYNAĞI

Proje kapsamında Çayköy bölgesinde açılan altı sondaj kuyusundan elde edilecek su, inşa edilen basma hattı aracılığıyla Kalkan merkezi ve bağlı yerleşimlere ulaştırılacak. Böylece özellikle yaz sezonunda artan su talebinin güvenli ve kesintisiz şekilde karşılanması sağlanacak. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki basma hattı çalışmalarında yüzde 60 seviyesine ulaşılırken, hat üzerindeki 800 metreküplük terfi merkezi ile 5 bin metreküplük yeni su deposunun yapımı da büyük ölçüde tamamlandı. Kalkan Kavşağı'nda karayolu geçişi için sürdürülen yatay delgi çalışmalarının ise iki ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

SAKLIKENT-KINIK HATTINDA ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Proje kapsamında Saklıkent kaptaj yapısından Kınık merkezine uzanan içme suyu hattında yürütülen deplase çalışmalarında önemli ilerleme sağlandı.

Yaklaşık 12 kilometrelik yeni hattın imalatları tamamlanırken, test ve mevcut sisteme bağlantı çalışmaları devam ediyor. Bölgede inşa edilecek 2 bin 500 metreküplük su deposu için kazı çalışmalarına başlanırken, 5 kilometrelik isale hattı imalatları da tamamlandı. Karayolu geçişleri için gerçekleştirilen yatay delgi çalışmaları ile Palamut Mahallesi'ndeki hat yenileme çalışmaları tamamlanırken, Çavdır Mahallesi'nde yapılacak deplase çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

SCADA SİSTEMİYLE UZAKTAN KONTROL SAĞLANACAK

Proje kapsamında kurulacak SCADA sistemi sayesinde içme suyu tesisleri anlık olarak izlenebilecek ve uzaktan müdahale imkânı sağlanacak. Böylece olası arızalara daha hızlı müdahale edilebilecek, sistemlerin daha verimli ve sağlıklı işletilmesi mümkün olacak.