Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal kart sahibi vatandaşlara yönelik sağladığı ısınma desteği projesinin son taksit ödemeleri hesaplara yattı. Binlerce vatandaşın zorlu kış şartlarını daha rahat geçirmesi için hayata geçirilen proje ile bu dönem toplamda 6,6 milyon TL destek verildi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hane yardımı ve emekli ikramiyesi verdiği, sosyal kart sahibi vatandaşların kış mevsiminde imdadına yetişen 2025-2026 dönemi ısınma desteği programı tamamlandı.

DBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal destek projesiyle, söz konusu ihtiyaç sahiplerine 'Ocak-Mart 2026' dönemi ısınma gideri faturaları için aylık 1.500 TL'ye kadar olmak üzere toplamda 4.500 TL'lik destek sağlandı.

Bu destek döneminde 3 bin 850 fatura için toplam 6,6 milyon TL ısınma desteği ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, son taksit ödemeleri hesaplara aktarıldı.



BİNLERCE HANEYE NEFES



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ekonomik zorlukların ve artan enerji maliyetlerinin yükünü bir nebze olsun hafifletmek için ısınma desteği projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Denizli'de darda kalan, ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya, dertlerine derman üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, 'Bu dönem hemşehrilerimizin en temel haklardan biri olan ısınmaya 6,6 milyon liralık destek vererek binlerce hanemize nefes olduk. Şehrimizin huzuru ve refahı adına tüm kaynaklarımızı halkımız için kullanmakta kararlıyız. Çünkü biz bu şehri sadece hizmetle değil, sevgi ve dayanışmayla büyütmeye söz verdik' ifadelerini kullandı.