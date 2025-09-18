Bunlar da ilginizi çekebilir

Ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar sanatçısı Emin Mert Boyacıoğlu da seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, Miryokefalon Zaferi’nin tarihi önemine yakışır şekilde coşkuyla tamamlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Miryokefalon Zaferi’ni anma etkinlikleri, Çivril Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen coşkulu halk konseriyle final yaptı. DENİZLİ (İGFA) - Anadolu’nun Türk yurdu olarak kalmasını perçinleyen 1176 Miryokefalon Zaferi etkinlikleri, Denizli’de gerçekleşen, “Çivril Miryokefalon Zaferi” konulu fotoğraf sergisi ve Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenen panelin ardından Çivril’de halk konseriyle tamamlandı.

