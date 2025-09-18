Sakarya'da ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını teşvik eden “Ailemle Eğitim Yolculuğum” projesi kapsamında, katılımcılara yönelik anlamlı bir gezi düzenlendi.SAKARYA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından okul-aile iş birliği içerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrencilerin gelişimini desteklemek, ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlayarak sosyal etkileşimi artırmak amacıyla hazırlanan "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Poyrazlar Gölü’ne gezi düzenlendi.

Proje kapsamında ilimizdeki ilkokul ve ortaokullarda okul aile iş birliğini artırmak, doğayı korumak ve doğada yaşayan canlılara değer vermeye ilişkin farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimizin okuma kültürü ve etkin okur kimliği kazanmaları; öğrenmeye ve araştırmaya açık olmaları yönünde desteklenmeleri amacıyla gönüllü ebeveyn-çocuk ve öğretmenlerin katılımıyla Poyrazlar Gölü’nde doğa yürüyüşü ve toplu kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe gönüllü toplam 300 ebeveyn-çocuk ve öğretmen katılım sağladı. Katılımcılar göl çevresinde yanlarında getirdikleri kitaplarla toplu kitap okuma etkinliği gerçekleştirirken Adapazarı Belediyesi tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Kitap okuma etkinliğinin ardından doğa yürüyüşü yapılarak öğrencilerimizin doğayı korumalarıyla ilgili bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Proje okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda ebeveynlerin çocukları ve çocuklarının eğitim süreçleriyle daha derin bağlar kurmalarını; çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlayarak sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor.