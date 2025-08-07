Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlerin doğru ve bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti sunmaya devam ediyor. Bu yıl ilk kez ilçelere de uzanan danışmanlık hizmetiyle, şehir merkezine ulaşma imkanı olmayan öğrencilere de uzman rehber desteği sağlanıyor.DENİZLİ (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin uzman rehber öğretmenler eşliğinde sunduğu ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti iki etapta planlandı.

İlk etap, 25 Temmuz – 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hizmetin ikinci etabı ise ilçelerde devam ediyor. 4-11 Ağustos tarihleri arasında her gün farklı ilçelerde görev alacak rehber öğretmenler, gençlere üniversite ve bölüm tercihleri konusunda destek veriyor. Böylece şehir merkezine gelemeyen adayların da doğru tercihler yapması hedefleniyor.