Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun öncülüğünde sürdürülen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi, kent genelinde büyük ilgi görmeye devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Proje kapsamında Kale ve Beyağaç ilçelerinden kursiyerler Tavas Kapalı Yüzme Havuzu’na, Serinhisar ve Çameli’den gelen kursiyerler Acıpayam Kapalı Yüzme Havuzu’na, Çardak ve Bozkurt’tan katılanlar Honaz Kapalı Yüzme Havuzu’na, Baklan, Bekilli ve Çal ilçelerinden kursiyerler Çivril Kapalı Yüzme Havuzu’na ve Babadağ ile Buldan ilçelerinden gelen kursiyerler ise Anafartalar Kapalı Yüzme Havuzu’na ulaştırılıyor.

ÇOCUKLAR MUTLU

Yüzme eğitimi alan kursiyerler özellikle çocuklar için oldukça keyifli ve öğretici bir süreç yaşandığını belirtiyor. Havuzlarda yüzme öğrenen çocuklar büyük mutluluk yaşarken, projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na ve emeği geçenlere teşekkür etti.