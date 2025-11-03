Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve küçükbaş hayvancılığı güçlendirmek amacıyla 'Bereketli Sürüler Projesi' kapsamında üreticilere damızlık koyun ve koç desteği sağlayacak.

DENİZLİ (İGFA) - Yerli ırkların çoğalmasını sağlamak, üreticilerin gelir kaynaklarını artırmak ve özellikle kadın üreticileri teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında koyunculuk işletmesi olan 300 yetiştiriciye Karya ırkı damızlık koç, koyunculuk yapmak isteyen 300 kadın üreticiye ise 2 dişi ve 1 erkek damızlık koyun verilecek. Böylece Denizli'de hem küçükbaş hayvancılığın verimliliği artırılacak hem de kırsalda üretim çeşitliliği desteklenecek.



ÇAVUŞOĞLU: 'KIRSAL BÖLGELERDE YAŞAM GÜÇLENECEK'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üretimin her alanında üreticinin yanında olduklarını vurgulayarak, 'Kırsalda emeğiyle geçimini sağlayan hemşehrilerimize destek olmak, yerli ırkları koruyup geliştirmek istiyoruz. Bu proje ile hem üreticimizin kazancı artacak, hem de kırsal bölgelerde yaşam güçlenecek' dedi.



Koyun-koç desteği için başvurular 3-23 Kasım 2025 tarihleri arasında www.denizli.bel.tr adresinden online olarak yapılabilecek. Başvuruların ardından belirlenen üreticilere destekler teslim edilecek.