Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsalda hayvancılığı desteklemek amacıyla büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik ücretsiz veterinerlik danışmanlık hizmeti başlattı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsalda hayvancılığın gelişimini desteklemek amacıyla Çivril ilçesinde başlatılan ve diğer ilçelerde de devam edecek olan büyükbaş hayvan üreticilerine veterinerlik danışmanlık hizmetini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı uzman veteriner hekimler, üreticileri düzenli olarak ziyaret ederek hayvanların sağlık kontrollerini yapıyor, hastalıkların önlenmesi için aşılama ve koruyucu tedbirler konusunda rehberlik ediyor.

Program kapsamında yetiştiricilere doğru bakım, beslenme ve hijyen uygulamaları konusunda eğitimler veriliyor. Bu sayede hem hayvanların refahı hem de elde edilen ürünlerin kalitesi artırılıyor.

BÜYÜKŞEHİR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKI SAĞLIYOR

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetle yalnızca hayvan sağlığını değil, sürdürülebilir hayvancılığı ve yerel kalkınmayı da destekliyor. Daha sağlıklı hayvanlar sayesinde bölgedeki üretim kapasitesi artarken, ilçelerin ekonomisine de canlılık kazandırılıyor. Kademeli olarak diğer ilçelerde de gerçekleştirilecek bu proje, Denizli’nin tarımsal ve hayvansal üretimde güçlü bir geleceğe hazırlanmasının en somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.