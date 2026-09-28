Denizli Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için şehir dışına çıkan öğrencilerin eğitim giderlerine 11 bin TL katkı sağlayacak. Ayni Öğrenim Yardımı için başvurular 28 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime destek vermeye devam ediyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, üniversite eğitimi alan gençlerin yükünü hafifletmek ve ailelerin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla 2024 yılında başlatılan 'Ayni Öğrenim Yardımı' projesi, bu yıl da devam ediyor.

Proje kapsamında, ailesi Denizli'de ikamet edip Denizli dışında bir üniversitede öğrenim gören ve belirlenen şartları taşıyan öğrencilere, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi başında bir defaya mahsus olmak üzere 11 bin TL tutarında ayni yardım desteği verilecek.

Sağlanan bu destek; şehirlerarası ulaşım, kırtasiye, barınma ve temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak. Öğrencilerin bu harcamalarına yönelik faturaları teslim etmeleri istenecek.



BAŞVURULAR 16 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK



Öğrenciler ve ailelerine nefes olacak projede başvurular başladı. Şartları taşıyan adaylar, başvuru işlemlerini 28 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında www.denizli.bel.tr adresinde yer alan 'Başvurular' sekmesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.