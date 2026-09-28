Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve kuraklığın su kaynakları üzerindeki etkilerine karşı yatırımlarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - İSU, Kartepe Rahmiye Mahallesi'nde 5.000 metreküp kapasiteli yeni içme suyu deposu inşa ediyor.

İklim değişikliğiyle birlikte değişen yağış rejimleri ve kuraklık, suyun yalnızca temin edilmesini değil, kaynağından tüketiciye ulaşıncaya kadar doğru yönetilmesini de her geçen gün daha önemli hâle getiriyor. Bu doğrultuda bütüncül bir su yönetimi anlayışıyla hareket eden İSU Genel Müdürlüğü; alternatif su kaynaklarının sisteme kazandırılması, kayıp-kaçakların azaltılması, suyun güvenli şekilde depolanması ve tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması çalışmalarını birbirini tamamlayan unsurlar olarak ele alıyor. Böylece yeni kaynaklarla su temininde çeşitlilik sağlanırken mevcut suyun korunması ve verimli kullanılması için yatırımlar da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

5.000 METREKÜPLÜK DEPODA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kartepe Rahmiye Mahallesi'nde inşa edilen 5.000 metreküp kapasiteli yeni içme suyu deposu, Köseköy ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerinin içme suyu sistemini besleyecek. Bölgenin depolama kapasitesini artıracak ve su arz güvenliğini güçlendirecek deponun temel imalatları tamamlanırken yan perde beton imalatları devam ediyor. Sahadaki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

KOCAELİ'NİN SU GELECEĞİNE YATIRIM

İSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve kuraklığa karşı yeni su kaynakları, kayıp-kaçakla mücadele ve depolama yatırımlarını eş zamanlı sürdürüyor. Rahmiye'de aralıksız devam eden yatırım da Kocaeli'nin su arz güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.