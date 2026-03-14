Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, hem profesyonel sporcuların hem de vatandaşların bir araya geldiği 'Avlu Gece Oryantiringi'ni keyifle gerçekleştirdi. Yaklaşık dört yüz kişinin katılım sağladığı oryantiring özellikle çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Avlu Yaşam Merkezi'nde 'Harita elinde, hedef önünde' sloganıyla iki ayrı harita ve iki ayrı alanda yaklaşık iki saat süren 'Avlu Gece Oryantiringi', katılımcıların ipuçlarını bulmasının ardından ödül töreni ile sona erdi.

HERKESE HATIRA MADALYASI TAKDİM EDİLDİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğur Baysal ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz'un katılım gösterdiği, Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz'ın kazananlara madalyalarını ve ödüllerini takdim ettiği ödül töreninde heyecanlı anlar yaşandı. Dört farklı kategoride ilk üçe giren katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Oryantiringe katılan sekiz yaşından küçük bütün katılımcılara madalya verilirken aynı zamanda yarışmaya katılan herkese de hatıra madalyası hediye edildi. Oryantiringe duyulan ilgilen dolayı memnuniyetini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, 'Çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum. Çünkü yıllarca birlikte çalıştığım hocalarla çok güzel faaliyetler yapmıştık. Bunun başlangıcı olacak bu faaliyet, devamı diğer 20 ilçemizde de gelecek. Sizlere başarılar diliyorum. Kazanan herkes olacak. Mühim olan centilmence bir mücadele olması.' diye konuştu.

KATILIMCILAR ORGANİZASYONDAN ÇOK MEMNUN

Bu kadar kalabalığın spor için bir araya gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Melike Filiz, 'Çocuklar için çok eğlenceli. İlk defa oryantiring hakkında bilgisi olmayan ama oryantiringe karşı duyarlı olan insanları görmüş olmak çok güzel bir duygu. İlk defa bu kadar insan spor için bir arada bulunuyor.' dedi. Organizasyondan çok keyif aldığını ve eğlendiğini dile getiren Aslı Eryılmaz Başkan Akın'a teşekkürlerini iletti. Bandırma'dan oryantiring için geldiğini söyleyen İbrahim Halil Bakar ise, 'Daha önce de oryantiring yaptım. SI'ımı aldıktan sonra açmak için bekliyorum. Bütün emeği geçen başta tüm hocalarımız olmak üzere herkese teşekkür ederim' diyerek organizasyona olan minnetini dile getirdi. Güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Melike Dağhan, çocuklar açısından değişiklik olduğunu ve etkinliklerin devamını beklediklerini söyledi. Fırsat buldukça spor aktivitelerine katıldığını söyleyen Ebru Dayı, 'Çok keyifliydi. Zaten biz genelde sporsal aktivitelerde bulunuyoruz. Belediyemizin böyle bir aktivite yaptığını duyunca direkt geldik ve çok eğlendik. Belediyemize teşekkür ediyoruz.' dedi.