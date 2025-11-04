Denizli Büyükşehir Belediyesinin, LGS ve YKS'ye hazırlanan ortaokul 8 ile lise 11 ve 12'nci sınıfta eğitim gören, ihtiyaç sahibi öğrencilere vereceği test kitabı ücret desteği müracaatları başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de beslenme, ulaşım, kreş, kırtasiye, öğrenim yardımı gibi eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunacak çok sayıda destek projesini hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, farklı bir çalışmaya daha imza attı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan ortaokul 8. sınıf ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik 'Test Kitabı Ücreti Desteği' projesi başlattı. İhtiyaç sahibi ailelerin bütçelerine ek yük getiren test kitapları ücreti desteği müracaatları www.denizli.bel.tr'den online olarak yapılıyor.

Denizli sınırları içerisinde ikamet eden ve belirtilen şartları taşıyan ortaokul 8. sınıf, lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerine, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 2.500,00 TL'ye kadar test kitabı ücret desteği verilecek. Müracaatlar 31 Aralık 2025'e kadar sürecek.



DENİZLİ'NİN KAYNAKLARI DENİZLİ'YE



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eğitimde fırsat eşitliğine katkı koyacak projenin tüm gençlere ışık tutmasını diledi.

Sınava hazırlanan öğrencilerin en büyük yardımcılarından biri olan test kitaplarının özellikle ihtiyaç sahibi ailelerinin bütçesine büyük yük getirdiğini, bunu bir nebze de olsa azaltmak için böyle bir proje hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, 'Annelerin gelecekten kaygı duymadığı, çocuklarımızın, gençlerimizin yarınlara umutla baktığı bir Denizli hayali ile çalışmaya devam ediyoruz.

Bu güzel şehrin kaynaklarını, yine bu güzel şehrin insanları için kullanıyoruz. Sınava girecek herkese şimdiden başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.