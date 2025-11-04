Kadınlara ve çocuklara yönelik hizmetleriyle fark yaratan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçedeki 3. Ücretsiz Oyun Akademisi'ni Esendere Mahallesi'nde hizmete açtı.

İZMİR (İGFA) - Çocukların güvenli, sağlıklı ve gelişim odaklı bir ortamda yetişmelerini hedefleyen merkez, onlara oyunla öğrenme imkânı sunacak.

Akademinin açılışa Başkan Helil Kınay'ın yanı sıra CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Maliyeciler Mahallesi Muhtarı Sadet Kaya, Metin Oktay Mahallesi Muhtarı Şahin Demir, Şehitler Mahallesi Muhtarı Ömer İlhan, diğer mahalle muhtarları, meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, aileler ve çocukları katıldı.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Açılışta konuşan Maliyeciler Mahalle Muhtarı Sadet Kaya, 3 mahalleyi kapsayacak Oyun Akademisi'nin 10 Kasım gibi anlamlı bir gün öncesinde açılmasının kendilerini duygulandırdığını belirterek, 'Çocuklar mutlu olursa aileler de mutlu olur. Çok güzel bir düşünce, Başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Metin Oktay Mahallesi Muhtarı Şahin Demir ise tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bir dönemde bu hizmetin hayata geçirilmesine dikkat çekerek, 'Öğretmen sıkıntısına rağmen kendi imkânlarıyla çözüm üretti. Başkanımıza çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

KINAY 'HER KÜÇÜK DOKUNUŞ, DAHA BÜYÜK ADIMLARIN BAŞLANGICI OLACAK'

Başkan Helil Kınay ise çocukların geleceğe umut olduğunu vurgulayarak 'Bugün biz büyüklere çok söz düşmüyor. Çünkü çocuklarımız bize neye ihtiyacımız olduğunu zaten gösteriyor. Çocuklarımızın saflığına, temizliğine, inançlarına ve hayallerine ihtiyacımız var. Ne kadar zorluk yaşarsak yaşayalım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının açtığı yolda ilerlemenin kararlılığıyla, hayatı paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki yaptığımız her küçük dokunuş, aslında daha büyük adımların başlangıcıdır' dedi.

Kınay ayrıca buranın açılmasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, 'Bizler değişim yaratanlar olacağız. Karabağlar 'da yaşayan, üreten, paylaşan bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz' diye konuştu.

DÖRDÜNCÜ AKADEMİ YOLDA

Esendere Oyun Akademisi'nin, Özgür Çocuk Evi ve Ali Fuat Erden Oyun Akademisi'nin ardından ilçedeki üçüncü merkez olduğunu hatırlatan Başkan Kınay, yılsonuna kadar dördüncü akademinin de açılacağını müjdeledi.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE AÇILIŞ

Kurdeleyi protokol ve çocuklarla birlikte kesen Başkan Kınay, açılışın ardından akademide düzenlenen etkinliklere de katıldı.

Maliyeciler, Esendere ve Şehitler Mahallelerini kapsayan akademide, 3-5 yaş arası 20 çocuk, alanında uzman eğitmenler eşliğinde haftanın belirli günlerinde eğitim alacak. Merkezde sanat, drama, resim ve bilim atölyeleri yer alacak.