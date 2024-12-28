Denizli Büyükşehir Belediyesi, TİP-1 diyabet hastası çocukların yaşam konforunu artırmak ve ailelere destek sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Parmak delme yöntemi olmadan şeker ölçümü yapabilen sensörlü cihazların desteği için başvurular başladı.DENİZLİ (İGFA) - TİP-1 diyabet hastası 0-18 yaş aralığındaki çocuklar için sağlanacak bu cihazlar, mobil uygulamalar aracılığıyla ailelerin ve öğretmenlerin çocuklardaki şeker seviyesi değişikliklerini kolayca takip etmesini mümkün kılacak. Bu sayede çocukların sağlık durumları anlık olarak izlenebilecek ve yaşam kaliteleri artırılacak.

En çok asgari ücret gelir düzeyinde olan ihtiyaç sahibi aileler başvurularını 26 Aralık 2024-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr üzerinden "TİP-1 Diyabet yardımı başvurusu" ekranından yapmaları gerekiyor. Program kapsamında her bir çocuğa, 12 ay boyunca, aylık iki adet olmak üzere toplamda en fazla 24 adet sensör desteği sağlanacak.

“İhtiyaç sahibi herkese elimizi uzatıyoruz”

Diyabet hastası çocuklara müjde veren Başkan Çavuşoğlu, “Çocuklarımızın her 5 dakikada bir şekerini ölçebilecekleri ve artık parmakları delinmeden daha konforlu bir hayata ulaşmaları için bir omuz veriyoruz. Bu şehirde yaşayan, gerçekten imkanları dahilinde zorlanan kim varsa sırasıyla hepsine el uzatacağımızın da bilinmesini istiyorum. Diyabetli çocuklarımızın, ailelerimizin yanındayız” dedi.

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