Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve sporu her yaş grubunun yaşam biçimi haline getirmek amacıyla düzenlediği ücretsiz spor kurslarında yaz dönemi kayıtları başlıyor. Yüzme dahil toplam 22 farklı branşta sunulacak profesyonel eğitimler için başvurular online olarak kabul edilecek.

DENİZLİ (İGFA) - 7'den 70'e tüm vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği spor kurslarında yeni dönem heyecanı yaşanıyor. Şehrin modern spor altyapısını güçlendiren ve binlerce vatandaşa uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı tanıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi kayıt takvimini açıkladı.

Kurslarda, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlanması hedeflenirken, yetişkinlerin de sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmeleri amaçlanıyor. Yüzme başta olmak üzere tenisten basketbola, pilatesten atletizme kadar uzanan geniş bir yelpazede, toplam 22 farklı branşta eğitim verilecek.



BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK ALINACAK



Yaz spor okullarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, müracaatlarını Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.denizli.bel.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Yüzme kursları için başvurular, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanacak. Diğer spor branşları için 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren başvurular kabul edilecek.