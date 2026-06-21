Bursa Osmangazi Belediyesi'nin çocukları sporla buluşturmak ve küçük yaşlarda spor kültürü oluşturmak amacıyla düzenlediği Mini Voleybol Şenliği, Sukaypark Tesisleri'nde büyük bir coşkuya sahne oldu.

BURSA (İGFA) - 15-19 Haziran tarihlerinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 1500 kız çocuğu, voleybol heyecanını doyasıya yaşarken, dört gün boyunca hem sporun disiplinini öğrendi, hem de takım olmanın mutluluğunu paylaştı.

Osmangazi Belediyesi'nin spora ve genç nesillere verdiği önemin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen şenlik sayesinde çocuklar, hareketli bir yaşamın önemini keşfederken, voleybol branşıyla da ilgilerini pekiştirerek gelecekte sporun içerisinde yer alma konusunda önemli bir adım attı.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADILAR

Şenliğin sonunda derece ya da skor ayrımı yapılmaksızın organizasyona katılan tüm çocuklara madalya verildi. Boyunlarına takılan madalyalarla büyük mutluluk yaşayan minik sporcular, gün boyunca emeklerinin karşılığını almanın heyecanını yaşadı.

Çocuklara madalyalarını takdim eden Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, her birini tek tek tebrik etti. Turnuva boyunca çok eğlendiklerini de dile getiren çocuklar da, voleybol oynamaktan da çok keyif aldıklarını dile getirerek, kendilerine bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Dostluğun, heyecanın ve spor sevgisinin buluştuğu organizasyon, geleceğin voleybolcularına umut verirken çocuklara da unutamayacakları bir deneyim yaşattı.