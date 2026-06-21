İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan spor istasyonları, vatandaşlara açık havada ücretsiz spor yapma imkânı sunarak yoğun ilgi görüyor. İstasyonlar; her yaştan İzmirliye fitness, yoga, koşu ve takım sporları için ekipman desteği sağlıyor. Projeden yararlanan vatandaşlar, ekonomik koşullar içinde bu hizmetin önemli bir alternatif olduğunu belirtirken, açık havada spor yapmanın motivasyonunu ve yaşam kalitesini artırdığını ifade ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın İzmir'e kazandırdığı ve kente yayılması hedeflenen spor istasyonları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Bostanlı Sahili, Hasanağa Bahçesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Kültürpark'ta bulunan, İzmirlileri ücretsiz spor ekipmanlarıyla buluşturan spor istasyonları; yürüyüş, koşu, basketbol, yoga, futbol ve tenis gibi branşlarda spor yapmak üzere 7'den 70'e ekipman sağlıyor. İstasyonlar, sporcuların temel kuvvet egzersizlerini gerçekleştirebilecekleri donanımlı bir alan sunuyor. Vatandaşlar, güncel ekonomik şartlarda bu hizmetin ücretsiz olarak sunulmasından bir hayli memnun. Spor istasyonunda spor yapan Serkan Oymak, 'İzmir'de yaşıyorum, emekliyim. Açık havada spor yapmanın keyfi harika. Herkese tavsiye ediyorum. Aradığım her şeyi burada bulabiliyorum' şeklinde konuştu.

'ÜCRETSİZ SPOR ALANININ OLMASI ÇOK GÜZEL'

Erdem Koyun, 1 aydır arkadaşlarıyla spor istasyonundan faydalandığını belirterek 'Ücretsiz spor alanının olması çok güzel. Belediyemiz bize oldukça faydalı bir hizmet sunuyor. Çalışma saatleri de çok uygun. İçerideki malzemeler yeterli' dedi. Enes Koca, önce antrenman yaptıklarını, sonra futbol oynadıklarını söyleyerek 'İnsan burada spor yaptığında huzurlu oluyor, enerjik oluyor. Burada ücretsiz şekilde çok güzel imkanlar var' diye konuştu.

'ATMOSFERİ PEK ÇOK YERDEN DAHA GÜZEL'

14 yıldır sporla iç içe olduğunu söyleyen Yasin Bademli, 'Birçok spor salonu gördüm, en güzel salonlara da gittim ama genel olarak burasının atmosferi pek çok yerden daha güzel. Açık hava, yeşillik, temiz hava. İstasyon içinde de pek çok imkanımız var. Alternatif üretebileceğimiz ekipmanlar bulunuyor. Enflasyonun da etkisiyle spor salonu fiyatları çok yükseldi. Hem doğada spor yapmak isteyen arkadaşlara hem de maddi anlamda da tasarruf etmek isteyen kişilere öneriyorum' dedi.

Spor istasyonu içerisinde yer alan fonksiyonel fitness ekipmanları çeşitli spor branşlarına ait ekipmanlar ve malzemeler, her yaştan yurttaşın kullanımına uygun şekilde tasarlandı. Tesiste alanında uzman spor eğitmenleri bulunuyor. Herkesin ücretsiz aktif, sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlamayı amaçlayan, tesis içerisinde yer alan ağırlık istasyonları (power rack, direnç lastikleri, battle rope, plyo box) ile yeni nesil fonksiyonel fitness imkânları, temel kuvvet egzersizlerini çeşitlendiriyor ve açık alanda kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.