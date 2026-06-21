2025-2026 Sezon sonu etkinliği için bir araya gelen Yeni Nesil Tofaş öğrencileri, Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde antrenman ve maç yapma deneyimi yaşadı.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin uzun soluklu basketbol altyapı projesi olan Yeni Nesil Tofaş, çocuklara basketbolu sevdirmeye devam ediyor.

Spora erişimde fırsat eşitliği yaratan, çocuklara spor eğitiminin ötesinde, hayatın her alanında başarılı olmalarına yardımcı olacak bir kültür ve bakış açısı kazandırmak üzere çalışmalarını sürdüren proje kapsamında Bursa'da 9 bölgede antrenmanlar devam ederken, Orhaneli, Keles, İznik, Gemlik, Yıldırım 1. Bölge, Yıldırım 2. Bölge, Pilot Sanayi, Vakıfbera ve Orhangazi bölgelerinde eğitim alan Yeni Nesil TOFAŞ öğrencileri, 20 Haziran Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde 2025-2026 sezon sonu etkinliğinde bir araya geldi.

Yeni Nesil Tofaş Proje Sorumlusu Hicran Aras, Tofaş Altyapı Antrenörleri ve Yeni Nesil Tofaş Antrenörlerinin hazır bulunduğu etkinliğe yaklaşık 250 öğrenci katılırken, kendi bölgelerinde aldıkları eğitimleri sahada uygulamaya başlayan Yeni Nesil TOFAŞ öğrencileri, oyunlar oynayarak eğlenceli bir gün geçirirken, antrenman ve maç yapma heyecanı yaşadı.

Antrenman sonunda Yeni Nesil Tofaş 2025-2026 sezon sonu etkinliğine katılım sağlayan tüm öğrencilere sertifika takdim edildi.