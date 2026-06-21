Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde karate eğitimi alan altyapı sporcuları, Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Dönem Kuşak Sınavı'nda bir üst kuşağa yükselmek için ter döktü.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi Esat Deli Hasan Spor Salonu'nda, Türkiye Karate A Milli Takım Teknik Sorumlusu Cengiz Çınar nezaretinde gerçekleştirilen sınava 90 sporcu katıldı. Minik karateciler, teknik becerilerini sergileyerek kuşak atlama heyecanı yaşadı.

90 SPORCU KUŞAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Keçiören Belediyesi'nin spor altyapısında yetişen çocuk ve genç sporcuların katıldığı sınavda, karateciler eğitim sürecinde kazandıkları bilgi ve becerileri uygulamalı olarak ortaya koydu. Başarıyla tamamlanan sınavın ardından sporcular ve aileleri büyük mutluluk yaşadı.

Sınav sonunda başarılı olan sporculara sertifikaları, Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından takdim edildi. Sporcuları tek tek tebrik eden yetkililer, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

CENGİZ ÇINAR SPORCULARLA BULUŞTU

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın öncülüğünde spora ve sporcuya verilen destek sürdürülürken, Türkiye Karate A Milli Takım Teknik Sorumlusu Cengiz Çınar da sınav programına katılarak sporcularla bir araya geldi. Kuşak almaya hak kazanan karatecilerin sevincini paylaşan Çınar, sporcuların gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.