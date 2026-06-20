22. Salbaş Karakucak Güreşleri, büyük heyecana sahne oldu. Başpehlivanlık finalinde Mehmet Çelebi, Mehmet Emin Demir'i mağlup ederek şampiyon olurken, üçüncülük kürsüsünü Ali Bönceoğlu ve İsa Göçen paylaştı.

ADANA (İGAF) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği güreşlerin açılışına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer şunları söyledi: 'Bu yıl 22'ncisini düzenlediğimiz Salbaş Karakucak Güreşleri'nin açılışında hemşehrilerimiz ve pehlivanlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Ata sporumuza sahip çıkan, tribünleri dolduran tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyor; er meydanında mücadele eden pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bu güzel geleneği yaşatmaya devam edeceğiz' dedi.

KÖKLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLÜ MİRASI GENÇLERİMİZE AKTARIYORUZ

Güngör Geçer şöyle devam etti: 'Köklerimizden aldığımız güçlü mirası gençlerimize aktarmanın gururuyla, ata sporumuz Salbaş Karabucak Güreşleri'nde yine bir aradayız.

Yiğitliğin, ahlakın ve kardeşliğin simgesi olan bu köklü organizasyon, her yıl büyüyerek Adana'mızın sınırlarını aşan önemli bir spor etkinliğine dönüştü.

Salbaş er meydanında buluşan, bu coşkuyu paylaşan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.'

Güngör Geçer sözlerini şöyle tamamladı: 'Dereceye giren sporcularımız başta olmak üzere, er meydanına çıkan tüm güreşçilerimizi tebrik ediyor; bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.'