Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediyenin tüm birimlerini tek tek ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı. Personelin her birine emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, “Bu şehrin kaynaklarını hep birlikte bu şehrin insanlarıyla paylaşıyoruz” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na ziyaretleri sırasında Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti. Ziyaret ettiği her birimde çalışanların bayramlarını kutlayan Başkan Çavuşoğlu, emeklerinden dolayı tüm personele teşekkür etti.

“Her birinizin emeği çok büyük”

Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ birimlerinde yaptığı konuşmalarda hizmet üretiminin bir ekip işi olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Denizli’ye bugüne kadar hep birlikte çok güzel hizmetler yaptık. Bu başarıda her birinizin emeği çok büyük, şehrin karşılaştığı sorunların çözülmesi noktasında katkı koyuyorsunuz. Bu güzellikleri daha da artıracağız. Sizler sayesinde teşekkür alıyoruz. Sizlerin gayretiyle kentimize değer katmaya devam ediyoruz. Hepinize ayrı ayrı gösterdiğiniz çaba için teşekkür ediyor, ailenizle birlikte huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.