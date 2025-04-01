Sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaralı olarak bulunan akdoğanı tedavi ederek yeniden doğal hayatına bıraktı.DENİZLİ (İGFA)- 19 Mart’ta Pamukkale İlçesi Kuşpınar Mahallesi Hacı Hasan Tekkesi bahçesinde bir kuşu avlamaya çalışan akdoğan, bir kedinin saldırısına uğradı. Olayı fark eden Tamer Altınmakas isimli vatandaş, hızlı bir müdahaleyle kedinin ağzından yaralı akdoğanı kurtardı. Ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaşarak, yetkililere kuşu teslim etti.

Akdoğan doğal yaşam alanına salındı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilen akdoğanın yaraları temizlendi ve açık yara tedavisi uygulandı. İyileşme sürecini başarıyla tamamlayan yırtıcı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından halka takılarak kayıt altına alındı ve doğal yaşam alanına bırakıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri yaban hayatına duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, benzer durumlarla karşılaşan kişilerin en yakın yetkili birimlere bilgi vermesi gerektiğini vurguladı.

