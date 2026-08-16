Türksat, 3A uydusundaki 573 televizyon ve 215 radyo kanalının yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara aktarım sürecinin tamamlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türksat, uydu yayıncılığında önemli bir frekans güncellemesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türksat 3A uydusunda yayın yapan 573 televizyon ve 215 radyo kanalının, yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara aktarım süreci gerçekleştirildi.

'KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Aktarım sürecinin sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtilen açıklamada, Türksat'ın uzaydaki operasyonel gücü ve gelişmiş altyapısıyla yayıncı kuruluşlara ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmayı sürdüreceği ifade edildi.

Türksat, Türkiye'nin haberleşme kapasitesini uzaydan dünyaya taşımaya devam ettiklerini vurgularken, gerçekleştirilen frekans güncellemesinin uydu yayın altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

MANUEL FREKANS BİLGİLERİ

Çanak antenlerin oynatılmasına gerek olmadığının altı çizilen açıklamada TKGS uyumlu cihazlar, güncellemeyi otomatik yaptığını, eski cihazlarda ise 'Şebeke Taraması' ile tüm kanallarınız geri geldiğinin altı çizildi.

Frekans: 12380 MHz | Polarizasyon: Dikey (V) | Sembol: 27500 | FEC: 3/4

Frekans: 12423 MHz | Polarizasyon: Yatay (H) | Sembol: 30000 | FEC: 3/4

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