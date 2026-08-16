Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'ndeki hal bölgesini kentin ana ulaşım arterlerine bağlayan Şehzade ve Kadife Sokak'ta yol düzenlemesini tamamladı. TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu arasındaki ulaşımı güçlendiren güzergâh, yapılan üstyapı ve yol çizgi çalışmalarıyla daha güvenli ve düzenli bir ulaşım aksına dönüştürüldü.

KOCAELİ (İGFA) - Doğal güzellikleri, güçlü sanayisi, gelişen turizmi ve geniş istihdam olanaklarıyla her geçen gün büyüyen Kocaeli'nin nüfusu artarken, kentin ihtiyaçları ve beklentileri de çeşitleniyor. Bu değişime ayak uyduran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımından altyapısına, çevreden sosyal hizmetlere, kültürden spora kadar yaşamın her alanına dokunan yatırımlarını artırıyor. Şehrin bugününü daha konforlu, güvenli ve yaşanabilir hale getirirken gelecekteki ihtiyaçları da gözeten Büyükşehir, nüfus artışına paralel hizmet kapasitesini sürekli geliştiriyor.

HAL YOLUNA MODERN ULAŞIM DOKUNUŞU

Çayırova'daki hal bölgesinin TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'na ulaşımını sağlayan Şehzade ve Kadife Sokak, Büyükşehir Belediyesi'nin yol düzenleme çalışmalarıyla daha güvenli ve işlevsel bir ulaşım güzergâhına dönüştürüldü. Şehzade ve Kadife Sokak'ta toplam 650 metre uzunluğundaki yol, hal binası nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. 2024 yılında temel ve binder asfaltı yapılan yolda, zeminin oturmasının ardından son kat aşınma asfaltı da serildi. Böylelikle yolun dayanıklılığı ve sürüş standardı yükseltildi.

Çalışmalar kapsamında altyapıya ait baca kapakları yol kotuna uygun hale getirilirken, yol çizgilerinin de tamamlanmasıyla güzergâh daha düzenli bir görünüme kavuştu. Şehzade ve Kadife Sokak üzerinden yeni hal binasına ulaşımın yanı sıra TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu bağlantıları da sağlanıyor.