Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Beyağaç Belediyesi iş birliğinde Topuklu Yaylası'nda gerçekleştirilen ve binlerce bilim ve gökyüzü meraklısını doğanın kalbinde buluşturan Beyağaç Topuklu Yaylası Sandras Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Şenliği katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

DENİZLİ (İGFA) - Türkiye'nin dört bir yanından gelen amatör ve profesyonel astronomları, kamp ve doğaseverleri aynı çatı altında buluşturan Beyağaç Topuklu Yaylası Gökyüzü Gözlem Şenliği, dopdolu geçen bir haftanın ardından sona erdi.

Işık kirliliğinden uzak yapısıyla tescilli bir 'Karanlık Bölge' olan Topuklu Yaylası; evrenin gizemini keşfetmek isteyen binlerce misafire ev sahipliği yaparak adeta bir açık hava laboratuvarına dönüştü.



AKADEMİK SÖYLEŞİLER VE GÖK BİLİMİ PANELLERİ



Doğa, bilim ve dostluğun harmanlandığı şenlik boyunca doğanın kalbinde kurulan kamp alanında, Türkiye'nin önde gelen bilim insanları ve araştırmacıları tarafından birbirinden önemli paneller ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Onursal konuk Prof. Dr. Ethem Derman öncülüğünde yürütülen oturumlarda katılımcılar, gök biliminin temel taşlarından evrenin kozmolojik evrimine kadar pek çok konuda ilham verici sunumlar dinleme fırsatı buldu.

'Yediden Yetmiş Yediye Gök Bilimi' oturumunda bilimin evrensel dili her yaştan meraklıya aktarılırken, 'Meteor Yağmurları ve Perseid Şöleni' başlığında bu göksel olayların fiziksel kökenleri ve gözlem teknikleri ele alındı.

'Kozmoloji: Evrenin Dünü, Bugünü ve Yarını' sunumunda ise evrenin doğuşu ve geleceğine dair teoriler derinlemesine incelendi.



UZAY BİLİMLERİ, ASTROFOTOĞRAFÇILIK VE BELGESEL GÖSTERİMİ



Zengin akademik programın diğer oturumlarında ise evrenin farklı ve büyüleyici yönleri katılımcılarla buluşturuldu. 'Yıldızımız Güneş ve Güneş Gözlemleri' oturumunda yaşam kaynağımız Güneş'in yapısı güvenli ekipman eşliğinde katılımcılara aktarılırken, 'Astrofotoğrafçılığa Giriş' ile 'Derin Uzay Fotoğrafçılığı' eğitiminde gökyüzünün eşsiz karelerini yakalamanın teknik incelikleri paylaşıldı. 'Uzayda İnsan Sağlığı ve Tıbbi Zorluklar' başlığında ise uzay yolculuklarının insan fizyolojisi üzerindeki etkileri bilimsel verilerle masaya yatırıldı.



İNTERAKTİF ATÖLYELER BİLİME OLAN MERAKINI ARTIRDI



Hafta boyunca her yaştan katılımcının aktif olarak yer aldığı atölye çalışmaları ve etkinlikler şenliğe ayrı bir dinamizm kazandırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizli Bilim Merkezi eğitmenleri eşliğinde planlanan uzay temalı atölyeler ve su roketi gösterileri gençlerin bilime olan merakını artırırken, 'Evde Teleskop Yapımı' atölyesinde katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

Ayrıca Ankara Astronomy Grubu öncülüğünde düzenlenen hızlandırılmış astronomi fotoğrafçılığı kurslarıyla meraklılar, gökyüzü fotoğrafçılığının inceliklerini yerinde deneyimledi.



DERİN UZAY GÖZLEMİYLE UNUTULMAZ BİR DENEYİM



Gündüzleri akademik söyleşiler ve atölyelerle geçen şenlik, havanın kararmasıyla birlikte büyüleyici bir görsel şölene sahne oldu. Profesyonel dev teleskoplar aracılığıyla Satürn, Samanyolu ve derin uzay cisimleri kusursuz bir netlikle gözlemlendi.

Şenliğin en heyecan verici anları ise 11-12 Ağustos tarihlerinde zirveye ulaşan Perseid Meteor Yağmuru ile yaşandı. Işık kirliliğinden tamamen arındırılmış Topuklu Yaylası'nın berrak gökyüzünde çıplak gözle izlenen meteor yağmuru, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Öte yandan, İspanya'dan gerçekleştirilen canlı güneş tutulması yayını ekrana taşınarak küresel çapta bir gökyüzü deneyimi doğa tutkunlarıyla buluşturuldu.