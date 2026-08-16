Ordu'nun eşsiz doğası, uluslararası bisiklet dünyasıyla buluştu. Tour Of Ordu Uluslararası Bisiklet Yarışları'nın ilk günü olan 'Ordu Coast to Summit' (Kıyıdan Zirveye) etabı, büyük heyecana sahne oldu.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Altınordu Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'nda başlayan ve 95.7 km süren yarış, muhteşem manzaralar eşliğinde Mesudiye Keyfalan Yaylası'nda son buldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda 29 ülkeden 17 profesyonel takım ve 119 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Tour Of Ordu Uluslararası Bisiklet Yarışları'nın ilk gün yarışı renkli görüntülere sahne oldu.

Altınordu ilçesinden başlayarak Mesudiye Keyfalan Yaylasında son bulan Kıyıdan Zirveye yarışının startını Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat verdi.

NEFES KESEN PARKUR, RENKİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Sahilden başlayarak, çok sayıda tünelin ve zaman zaman zorlu tırmanışların yer aldığı parkurda farklı ülkelerden gelen sporcular kıyasıya mücadele etti. Sıfır rakımdan başlayarak 1686 metre rakıma çıkılan yarışlar Mesudiye Keyfalan Yaylasında coşkulu bir kalabalığın yer aldığı finiş noktasında son buldu. Yarış boyunca güzergâh üzerinde bulunan vatandaşlarda sporculara alkışlarla destek verdi.

DERECE YAPANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Dereceye giren sporcular Keyfalan Yaylasında düzenlenen törenle ödüllendirildi. Zorlu yarışın birincisi Solution Tech Nippo Rali Takımı'ndan Tsarenko Kyryko (Ukrayna), ikincisi Team Vıno-Nort Qazaqstan Regıon Takımı'ndan Pronskıy Danıll(Kazakistan) ve üçüncüsü Kınan Racıng Takımı'ndan Hashıkıwa Jo(Japonya) olurken 23 yaş altı en başarılı sporcu ise Best Young Rider Takımı'ndan Ferhat Emişçi(Türkiye) oldu.