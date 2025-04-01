Denizli Büyükşehir Belediyesi, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde yer alan Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda önemli bir düzenleme çalışmasını tamamladı.DENİZLİ (İGFA) - Toplam 20 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen çalışmalar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 10 bin metrekare asfalt dökülürken, 5 bin metrekare beton parke çalışması ile 2 bin 500 metre beton bordür döşenerek kavşağın fiziksel düzenlemeleri tamamlandı. Kavşağın dönüşüm sürecinde sadece trafik akışı değil, çevre düzenlemesi de göz önünde bulunduruldu.

“Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yapılan çalışmanın bölgedeki sürücü ve yayalar için büyük bir güvenlik avantajı sağladığını belirterek, "Kentimizin trafik akışını daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bozburun Mahallesi'nde tamamladığımız bu proje, kazaları önleme noktasında büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına bu tür düzenlemeleri sürdüreceğiz" dedi. Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol düzenleme ve trafik güvenliği çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.