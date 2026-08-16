Trabzon Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu TİSKİ Genel Müdürlüğü, Araklı ilçesinin Ortaköy Mahallesi'nde yürüttüğü içme suyu altyapı yatırımını tamamladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artıracak altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Araklı'nın Ortaköy Mahallesi'nde yürütülen içme suyu şebeke ve isale hattı çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmalar kapsamında toplam 4 bin 200 metre uzunluğunda içme suyu şebeke ve isale hattı imal edildi. Yeni hat sayesinde özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su yetersizliği riskinin azaltılması, su iletim kapasitesinin artırılması ve vatandaşlara daha kaliteli içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.

UZUN YILLAR GÜVENLE KULLANILABİLECEK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, altyapı yatırımlarının şehir için en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu belirterek, 'Bütün ilçelerimizde olduğu gibi Araklı'da da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını önceleyen yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ortaköy mahallemizde tamamladığımız 4 bin 200 metrelik içme suyu şebeke ve isale hattı ile hem mevcut altyapıyı güçlendirdik hem de mahallemizin uzun yıllar boyunca güvenle kullanabileceği modern bir içme suyu sistemini hizmete sunduk. Hayırlı olsun' dedi.