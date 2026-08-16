Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen I. Uluslararası Muğla Seramik Sempozyumu başladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen I. Uluslararası Muğla Seramik Sempozyumu, Karabağlar Yaylası Narlı Kahve'de başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen sempozyum, 15-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında sanatseverleri ve seramik dünyasının önemli isimlerini Muğla'da buluşturuyor.

Çağlar Ötesinden Günümüze Kadim Miras: Seramik' temasıyla düzenlenen sempozyum, seramiğin binlerce yıllık kültürel mirasını çağdaş sanat anlayışıyla bir araya getirerek uluslararası bir paylaşım ve üretim platformu oluşturuyor.

BAŞKAN ARAS SANATÇILARLA BİR ARAYA GELDİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, I. Uluslararası Muğla Seramik Sempozyumu'nun açılışına katılarak sanatçılarla bir araya geldi.

Sanatçıların çalışmalarını ve üretim süreçlerini yakından inceleyen Başkan Aras, sempozyum kapsamında gerçekleştirilen uygulamalara da katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumla farklı ülkelerden sanatçıların aynı üretim ortamında buluşması, bilgi ve deneyimlerini paylaşması ve seramik sanatının farklı tekniklerinin ziyaretçilerle buluşturulması amaçlanıyor.

BAŞKAN ARAS VE BAŞKAN KÖKSAL ARAS RAKU PİŞİRİMİNE KATILDI

Sempozyumun açılışında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, seramik sanatının dikkat çekici uygulamalarından biri olan Raku pişirme tekniğini deneyimledi.

Özel Raku fırınlarında yaklaşık 900 ile 1000 derece sıcaklıkta pişirilen seramikler, koruyucu ısı elbiseleri ve maskeler kullanılarak fırından çıkarıldı.

Başkan Aras ve Başkan Köksal Aras da koruyucu ekipmanlarını giyerek uygulamaya katıldı.

Başkan Aras ve Başkan Köksal Aras'ın sanatçılarla birlikte gerçekleştirdiği uygulama, seramiğin toprak, ateş, duman ve suyla geçirdiği dönüşümün sempozyumun daha ilk gününde uygulamalı olarak deneyimlenmesine olanak sağladı.