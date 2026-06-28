Denizli Büyükşehir Belediyesi ile LÖSEV iş birliğinde düzenlenen farkındalık seminerinde, lösemi ve kanserle mücadelede erken teşhisin önemi, gönüllülük bilinci ve toplumsal dayanışmanın hayati rolü katılımcılarla paylaşıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde, lösemi ve kanser konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla seminer düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şenay Polatır, LÖSEV Denizli İl Sorumlusu Yasemin Koru, LÖSEV İzmir Kurumsal Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Deniz Kurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, kanserle mücadelede erken teşhisin hayati önemi, doğru bilgilendirmenin gerekliliği ve toplumsal dayanışmanın iyileştirici gücü ele alındı.



LÖSEV'İN DESTEK ÇALIŞMALARI ANLATILDI



Seminerde LÖSEV yetkilileri tarafından vakfın kuruluş amacı, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve Türkiye genelinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar ile yetişkin hastalara sunulan sağlık hizmetleri, eğitim destekleri, sosyal etkinlikler ve psikolojik danışmanlık çalışmaları katılımcılara aktarıldı.

Hastaların ve ailelerinin tedavi sürecinde yalnız olmadıkları vurgulanırken, LÖSEV'in çok yönlü destek modeli örneklerle anlatıldı.



DAYANIŞMA HAYATLARA UMUT OLUYOR



Programda, gönüllülüğün ve toplumsal dayanışmanın kanserle mücadelede en güçlü destek mekanizmalarından biri olduğuna dikkat çekildi. Katılımcılar, LÖSEV'in gönüllülük faaliyetleri ve destek programları hakkında bilgi alma fırsatı bulurken, soru-cevap bölümünde merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltti.

Seminer, toplum sağlığının korunması ve kanser konusunda bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik ortak çalışmaların öneminin vurgulanmasının ardından sona erdi.