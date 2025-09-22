Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, “Unutanları, Unutma!” sloganıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’ne özel bir program düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Hastalığa dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Ritim Grubu’nun gösterisi büyük beğeni topladı.

Delikliçınar Meydanı’nda gerçekleşen programa Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hülya Eryılmaz ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

“ERKEN TEŞHİS BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hülya Eryılmaz, her yıl 21 Eylül’de insanlara farkındalık kazandırmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Türkiye’de yaklaşık 700 bin kişi alzheimer ve diğer demans türleriyle yaşamını sürdürüyor. Bu yalnızca hastaları değil, ailelerini ve toplumu da doğrudan etkiliyor. Alzheimer, hafızamızın ötesinde hayatları, ilişkileri ve kişileri yavaş yavaş hayattan koparıyor. Bu nedenle hastalığın erken teşhis edilmesi son derece önemlidir” diye konuştu.

“ALZHEİMER HASTALARININ YANINDAYIZ”

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Yeter Çam da, Engelliler Meclisi olarak alzheimer hastalarının her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, “Bugün burada farkındalık oluşturmak ve bu önemli konuda destek vermek için buluştuk” dedi.

“RİTİM BİR FARKINDALIK ÇAĞRISIDIR”

Kent Konseyi Başkanı Ali Marım ise etkinlikte yaptığı konuşmada, “Ritim sadece bir ses değil bir duygu, bir anı ve bir farkındalıktır. Bugün, 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’nde, Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Ritim Grubu bu gerçeği en güzel şekilde gösterdi. Onların ritmiyle Alzheimer’a dikkat çektik ve farkındalık yarattık. Bu özel ana tanıklık eden herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ritim Grubu’nun gösterisiyle renklenen etkinlik, katılımcıların alkışları eşliğinde sona erdi.