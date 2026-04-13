Deniz ve iç sularda su ürünlerinin korunması amacıyla gırgır ve trol teknelerine yönelik av yasağı 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak.

İZMİR (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri stoklarının korunması ve balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denizlerde av yasağı döneminin 15 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Düzenleme kapsamında gırgır ve trol tekneleri 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında denizlerde avcılık yapamayacak. Ancak kurallara uyulması şartıyla söz konusu teknelerin uluslararası sularda faaliyet göstermesine izin verilecek.

Bakanlık, bilimsel, çevresel ve ekonomik değerlendirmeler doğrultusunda uygulanan yasakların deniz ekosistemini korumayı ve biyolojik çeşitliliği gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini bildirdi. Aşırı ve bilinçsiz avcılığın stoklar üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

Tebliğ kapsamında bazı türler için de farklı yasak tarihlerinin geçerli olacağı belirtildi. Buna göre kalkan, karides, deniz patlıcanı, ahtapot, mavi yengeç gibi türlerde belirli dönemlerde avcılık tamamen durdurulacak.

Av yasağı süresince stok tespiti zorunlu olacak, yasağın başlamasından önce avlanan ürünlerin satışı ve taşınması için il ve ilçe müdürlüklerine bildirim yapılması gerekecek.

Geleneksel kıyı balıkçılığı ise uzatma ağları ve çapari gibi yöntemlerle, kurallara uyulması şartıyla yıl boyunca devam edebilecek.

Öte yandan denetimlerin özellikle kıyı şeritleri, balıkçı barınakları ve satış noktalarında 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüleceği bildirildi.