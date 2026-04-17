Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında, okul ve yurtların güvenliğine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl merkezinde görev yapan ilk, orta ve lise kademelerindeki okul müdürlerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün katılım sağladığı toplantıda, öğrencilerin huzur ve güvenliğini önceleyen başlıklar ele alındı.

Toplantıda, eğitim kurumları ve yurt çevrelerinde alınan mevcut güvenlik tedbirleri detaylı şekilde değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve olası risklere karşı alınacak ilave önlemler üzerinde duruldu.

Okulların iç ve dış güvenliği kapsamında giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları ile servis güzergâhları başta olmak üzere öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlar yeniden gözden geçirildi.

Ayrıca okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, çocukların güvenliği için gerekli tüm adımların kararlılıkla atılacağı vurgulanırken, hiçbir ihmal alanının karşılıksız bırakılmayacağı ve hiçbir risk unsurunun göz ardı edilmeyeceği ifade edildi. Okullardaki güvenlik tedbirlerinin artırıldığı da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.