Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 152'nci Parlamentolar Arası Birlik Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış politikasının merkezinde barışın olduğunu vurguladı; Gazze başta olmak üzere bölgesel krizlerde uluslararası topluma ve parlamentolara daha güçlü sorumluluk çağrısı yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 152'nci Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış politikasını 'insani değerler ve barışçıl çözüm' temelinde şekillendirdiğini söyledi. Erdoğan, bölgesel sorunların çözümünde yerel aktörlerin dışlandığı hiçbir girişimin kalıcı barış ve güvenliği sağlayamayacağını belirtti.

Türkiye'nin Gazze, Ukrayna, İran ve Afrika'daki diplomatik girişimlerine dikkat çeken Erdoğan, bu çabaların 'ilkeli ve gerçekçi yaklaşım' üzerine kurulu olduğunu ifade etti. Parlamentoların, millet iradesini temsil eden kurumlar olarak küresel krizlerde daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'İsrail güçleri, ateşkesin imzalandığı 10 Ekim 2025'ten bugüne 755 Filistinliyi şehit etti, 2 bin 100 kişiyi yaraladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 bin Filistinli hayattan kopartılırken; Gazze'de yaralananların sayısı 172 bini geçti.: pic.twitter.com/txLikmclJd — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 16, 2026

Ortadoğu'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, uluslararası kamuoyunun yaşanan trajedilere karşı tepki gösterdiğini ancak hükümetlerin bu iradenin gerisinde kaldığını dile getirdi. Gazze'deki son duruma ilişkin çarpıcı veriler paylaşan Erdoğan, ateşkese rağmen sivil kayıpların arttığını ve insani yardımların engellendiğini söyledi.

İsrail'in politikalarını sert sözlerle eleştiren Erdoğan, Batı Şeria ve Kudüs'te artan gerilime dikkat çekerek, Filistinlilere yönelik uygulamaların uluslararası hukuk ve insan hakları açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti. İsrail Parlamentosu'nda yalnızca Filistinlilere uygulanacak şekilde kabul edilen düzenlemelere karşı dünya parlamentolarını güçlü tepki vermeye çağırdı.

Konuşmasının sonunda Erdoğan, Filistin meselesinde kalıcı çözümün iki devletli yapıdan geçtiğini belirterek, tüm parlamenterlere 'barışın sesi olma' çağrısında bulundu.