Edirne'de Keşan'ın Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yer alan bir inşaat alanı, çevresinde alınmayan güvenlik önlemleri nedeniyle mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Vatandaşlar, yaklaşık bir yıl önce tamamlanan binanın çevresindeki yolun her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek yetkililere acil çağrıda bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Turna Bayırı Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir inşaat alanının çevresinde yeterli güvenlik önlemi alınmaması, bölge sakinlerini isyan ettirdi.

Yolun çökme riski taşıdığını savunan vatandaşlar, Keşan Belediyesi'ni bir an önce önlem almaya davet ediyor.

'YOL HER AN ÇÖKEBİLİR'

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yolda gözle görülür açılmalar ve zayıflamalar olduğunu dile getirerek büyük bir felaketin eşiğinde olduklarını belirttiler. Olası bir çökme durumunda hem yeni tamamlanan binanın hem de çevredeki eski yapıların ciddi zarar göreceğini ifade eden mahalle sakinleri, can güvenliğinden endişe ediyor.

MÜRACAATLAR SONUÇSUZ KALDI

Keşan Belediyesi'ne daha önce defalarca müracaatta bulunduklarını ancak bugüne kadar herhangi bir somut adım atılmadığını iddia eden çevre sakinleri, belediyeyi tekrar göreve davet etti.

Vatandaşlar, 'Burada bir facia yaşanmadan, bir bina yıkılmadan veya birinin canı yanmadan önlem alınmasını istiyoruz. Belediye ekiplerinin bölgede inceleme yaparak bu tehlikeyi ortadan kaldırması şart' diyerek tepkilerini dile getirdiler.