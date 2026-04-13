TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 15-19 Nisan'da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu öncesi yaptığı konuşmada, parlamentoların küresel krizler karşısında daha güçlü rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik Yürütme Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, uluslararası sistemin artan belirsizlik ve karmaşık sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek parlamentolara önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Kurtulmuş, 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek PAB 152'nci Genel Kurulu kapsamında 77'si parlamento başkanı olmak üzere 157 delegasyon ve 800'ün üzerinde milletvekilinin bir araya geleceğini ifade etti.

Genel Kurul'un temasının 'umudu beslemek, barışı güvence altına almak ve gelecek nesiller için adaleti sağlamak' olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, bunun yalnızca bir hedef değil parlamentolara verilmiş bir sorumluluk olduğunu vurguladı. 'Diyaloğumuzu artırmak, adaletsizliğe ve çatışmalara karşı sesimizi yükseltmek ve daha iyi bir dünya için yeni fikirler geliştirmek zorundayız' diyen Kurtulmuş, parlamenter diplomasinin güçlendirilmesinin küresel barış açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.

Toplantıya PAB Başkanı Tulia Ackson ve PAB Genel Sekreteri Martin Chungong de katıldı.