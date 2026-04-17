Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yürüttüğü projelere destek sağlamak ve yeni yatırımlar için istişarelerde bulunmak amacıyla Ankara'da önemli bir ziyarete imza attı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Ankara'da bir araya geldi. Genel Merkez'de gerçekleşen görüşmede, Talas'ta hayata geçirilen projeler ile önümüzdeki döneme ilişkin hedefler kapsamlı şekilde ele alındı.

Başkan Yalçın, ilçenin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, planlanan projeler için destek talebinde bulundu. Görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirten Yalçın, 'Talas'ımızın geleceğine değer katacak yatırımlarımızı ve hedeflerimizi Sayın Genel Başkan Vekilimizle paylaşma imkânı bulduk' ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, Mustafa Elitaş'ın gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Talas Belediyesi, güçlü iş birlikleri ve istişarelerle ilçeye değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.